Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Üç gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak.

Kaynak: AA