Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından - Vitor Pereira (2) - Haberler
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Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından - Vitor Pereira (2)

AA / Mehmet Özcan - Haberler | Güncel

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın açıklamaları İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira maça ilişkin basın toplantısı düzenledi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın açıklamaları İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş karşılaşması sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira maça ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından - Vitor Pereira (2)

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından - Vitor Pereira (2)

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından - Vitor Pereira (2)

AA / Mehmet Özcan - Son Dakika Haberleri

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