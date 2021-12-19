Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından - Vitor Pereira (2)
AA / Mehmet Özcan - Haberler | Güncel
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın açıklamaları İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira maça ilişkin basın toplantısı düzenledi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın açıklamaları İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş karşılaşması sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira maça ilişkin basın toplantısı düzenledi.