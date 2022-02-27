Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünlerde gerginlik - Haberler

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Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünlerde gerginlik

İhlas Haber Ajansı, Uygar Aydın - Spor
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- Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünlerde gerginlik Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kadın futbol müsabakasında sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne bir grup siyah-beyazlı taraftar, stat dışından meşale ve yabancı madde attı.

- Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünlerde gerginlik

İSTANBUL - Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kadın futbol müsabakasında sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne bir grup siyah-beyazlı taraftar, stat dışından meşale ve yabancı madde attı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 12. haftası A Grubu'nda Fenerbahçe konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne, stat dışındaki bir grup siyah-beyazlı taraftar, meşale ve yabancı madde attı. Tribünlerde yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, güvenlik güçlerince bulundukları yerden uzaklaştırıldı.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünlerde gerginlik

İhlas Haber Ajansı / Uygar Aydın - Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Haberler

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