- Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünlerde gerginlik

İSTANBUL - Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kadın futbol müsabakasında sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne bir grup siyah-beyazlı taraftar, stat dışından meşale ve yabancı madde attı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 12. haftası A Grubu'nda Fenerbahçe konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne, stat dışındaki bir grup siyah-beyazlı taraftar, meşale ve yabancı madde attı. Tribünlerde yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, güvenlik güçlerince bulundukları yerden uzaklaştırıldı.