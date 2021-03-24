Fenerbahçe'de 3 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Fenerbahçe'de 3 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

24.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:58
Fenerbahçe'de 3 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, 3 futbolcusunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, 3 futbolcusunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun sonucu daha pozitif çıkmıştır." denildi.

Futbolcuların izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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