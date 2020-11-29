Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ücretsiz izlenebilir mi?

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta derbi heyecanı var. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bu akşam 19:00 'da başlayacak. Peki maç hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Fenerbahçe - Beşiktaş ücretsiz mi? Fenerbahçe - Beşiktaş şifresiz kanal var mı?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe - Beşiktaş maçı bugün başlıyor. Ligin üst sıralarında yer alan iki takım kıyasıya mücadele edecek. Peki kazanan kim olacak? Fenerbahçe - Beşiktaş nerede oynanıyor, hakemleri kim, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 29 Kasım Pazar yani bu akşam saat 19:00 'da başlayacaktır.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. Maç Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul Kadıköy'de oynanacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı bugün saat 19:00 'da Bein Sports 1 ekranlarında canlı yayında yayınlanacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMLERİ KİM?

TUGAY KAAN NUMANOĞLU(Hakem)

BAHATTİN DURAN(1. Yardımcı Hakem)

SÜLEYMAN ÖZAY(2. Yardımcı Hakem)

TURGUT DOMAN(Dördüncü Hakem)

ABDULKADİR BİTİGEN(VAR)

ZORBAY KÜÇÜK(AVAR)

KEREM ERSOY(AVAR)

MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)

SERVET SARIKAYA(Temsilci)

MUKADDER KARDİYEN(Temsilci)

MEHMET ALTINDAĞ(Temsilci)