Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den iyi haber
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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den iyi haber

27.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:22
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den iyi haber

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10'uncu haftasında pazar günü evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10'uncu haftasında pazar günü evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül takımla çalışmalara başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde sabah teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktik idmanın ardından yapılan aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül takımla birlikte çalışmalara başlarken; Tolga Ciğerci, Harun Tekin, Mbwana Samatta ve Nazım Sangare'nin tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile tamamlayacak.

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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den iyi haber
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den iyi haber
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den iyi haber
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den iyi haber
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den iyi haber
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den iyi haber
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den iyi haber
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den iyi haber
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den iyi haber
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den iyi haber
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den iyi haber
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den iyi haber
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den iyi haber
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den iyi haber

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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