Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

18.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:30

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, daha sonra pas koordinasyon çalışması gerçekleştirdi ve idmanın basına açık bölümü bu şekilde tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerde Sinan Gümüş antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Mesut Özil ve Sadık Çiftpınar sakatlıkları sebebiyle idmanda yer almadı. Gökhan Gönül ise bireysel çalışmasını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

(Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Hakan Taşıyan Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Mesut Özil Hakan Özmert Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 16:33:21. #1.14#
title