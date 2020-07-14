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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33'ünc haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı
14.07.2020 21:30 | Son Güncelleme: 14.07.2020 22:06

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33'ünc haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleşen antrenmanda Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de maça başlayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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