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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, derbide iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, derbide iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa görüşlerini aktaran Josef, "İyi oynadık. Bu müsabakayı oynama fırsatı elde ettiğim için Allah'a şükrediyorum. Maçı kazanabilirdik ama 1 puanla ayrılıyoruz. İyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Karşılaşmada eski takımına karşı 2 gol kaydeden Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Çok mutluyum. İki golüm de güzeldi. Gösterdikleri mücadeleden dolayı takım arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Ghezzal: "Fenerbahçe'den daha iyi oynadık"

Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal, derbide Fenerbahçe'den daha üstün oynadıklarını kaydetti.

Deplasmanda zor bir maç oynadıklarının altını çizen Ghezzal, "Fenerbahçe'den daha iyi oynadık. Penaltıdan ve yaptığımız bireysel hatadan 2 gol yedik. İki kez skorda geriye düştük ama sahaya karakterimizi koyarak geri dönmeyi başardık. Bu sonuca kaybedilmiş 2 puan olarak bakıyoruz. Buraya galibiyet için gelmiştik. Gelecek için güzel sinyaller verdik." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın milli oyuncusu Rıdvan Yılmaz ise iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Geçen sezonki performansımızı yavaş yavaş yakalamaya başlıyoruz. Çok çabalıyoruz. Çok özverili ve isteyen bir takımız. Maçı kazanmayı hak etmiştik. İki puan kaybettik ama karşılaşmada üstün olan taraf bizdik." değerlendirmesinde bulundu.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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