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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

18.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:48
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta tecrübeli hakem Çakır düdük çalacak.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Karşılaşmada Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

Kaynak: AA
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