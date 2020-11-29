Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinden notlar

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşmasına göre kadrosunda 2 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşmasına göre kadrosunda 2 değişiklik yaptı.

Bulut, sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Gökhan Gönül'ü yeniden kadrosuna dahil ederken, savunma hattından Serdar Aziz'i yedeğe çekti.

Orta sahada Mert Hakan Yandaş'ı da yedek oturtan Bulut, bu oyuncunun yerine Ozan Tufan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Gökhan Gönül döndü

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, Beşiktaş'a karşı formasına kavuştu.

Milli maç arasında sakatlık yaşayan ve ligdeki Gençlerbirliği ile kupadaki Sivas Belediyespor maçlarını kaçıran tecrübeli oyuncu, hafta içinde takımla çalışmalara başlamıştı.

Sarı-lacivertlilerin bir diğer milli sağ beki Nazım Sangare'nin yokluğunda sakatlığını atlatan Gökhan, eski takımı Beşiktaş karşısında ilk 11'deki yerini aldı.

Sosa eski takımına karşı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa, eski takımına karşı ilk kez sarı-lacivertli formayla mücadele etti.

Türkiye kariyerine 2014-2015'te Beşiktaş ile başlayan Arjantinli oyuncu, daha sonra Trabzonspor'da da forma giymişti.

Sosa, sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe ile ilk kez Beşiktaş'a karşı oynadı.

Caner yerine Novak tercih edildi

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, derbide sol beklerinden Caner Erkin'in yerine Filip Novak'ı oynatmayı tercih etti.

Sezon başından itibaren oldukça etkili bir performans sergileyen ve yeniden A Milli Takım'a kadar yükselen Caner, ligde Gençlerbirliği'ne karşı forma giymemiş, kupada ise Sivas Belediyespor maçına 11'de başlamıştı. Ligde geride kalan haftalarda Gençlerbirliği dışında tüm maçlara 11'de başlayan Caner, Beşiktaş karşısında ise yedek oturdu.

Fenerbahçe'nin bir diğer önemli sol beki Filip Novak ise Gençlerbirliği mücadelesinin ardından Beşiktaş derbisine de 11'de başladı.

Ozan Tufan'dan vazgeçilemedi

Erol Bulut, Ozan Tufan'ı Beşiktaş karşısında ilk 11'de sahaya çıkarttı.

Sezon başından beri tıpkı Caner Erkin gibi çok iyi bir performansa imza atan ve adından sık sık söz ettiren Ozan, ligdeki Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyunmuştu.

Kupadaki Sivas Belediyespor maçının ilk yarısında forma giyen Ozan, Beşiktaş karşısında ilk 11'de oynadı.

Lemos 3 maç sonra stoperde

Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos, ligde 3 maç sonra pozisyonunda görev aldı.

Sezon başında iyi bir performansa imza atan Lemos, 4. hafta Fatih Karagümrük karşısında kırmızı kart görerek bir sonraki hafta Göztepe maçında forma giyememişti.

Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor maçında yeniden formasına kavuşan 24 yaşındaki stoper, bu maçta sonra ise stoperde görev alamamıştı.

Son olarak geçen haftaki Gençlerbirliği müsabakasında Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin sakatlığında sağ bek olarak forma şansı bulan Lemos, 3 maç aranın ardından Beşiktaş derbisine pozisyonunda çıkmayı başardı.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci ve Mbwana Samatta ile hasta Sinan Gümüş ve Enner Valencia, Beşiktaş derbisinde forma giyemedi.

Bu oyuncuların yanı sıra çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Nabil Dirar da kadroda yer almadı.

Maradona unutulmadı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde, vefat eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona unutulmadı.

Maradona'nın vefatı nedeniyle ısınma bölümünün bir kısmında statta müzik açılmadı.

Fenerbahçeli oyuncular ısınmaya üzerlerinde "adios" (Güle güle) yazan ve Maradona'nın fotoğrafı bulunan tişörtlerle çıktı.

Öte yandan Maradona için karşılaşma öncesinde 1dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ayrıca Fenerbahçeli oyuncular, sahaya çıkarken "Kadına Şiddete Tahammülümüz Yok" yazılı tişörtleri giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür