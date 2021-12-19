Fenerbahçe'de 3 eksik

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 3 futbolcusundan yoksun çıktı.

Süper Lig'in 17. haftasında oynana derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ve gribal enfeksiyon yaşayan Marcel Tisserand derbide forma giyemedi. Bu oyuncuların yanı sıra Max Meyer ve Burak Kapacak kadroda yer almadı. - İSTANBUL

????Fenerbahçe - ????Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesini sizce hangi takım kazanır? #Fenerbahçe | #Beşiktaş | #FBvBJK



?19:00

??Bein Sports

??Fırat Aydınus

???Hakan Ceylan — Haberler (@Haberler) December 19, 2021

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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