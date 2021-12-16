Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Fırat Aydınus görev yapacak - Haberler Spor
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Fırat Aydınus görev yapacak

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Fırat Aydınus görev yapacak
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fırat Aydınus görev alacak.

Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Alper Ulusoy ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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