Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Fırat Aydınus görev yapacak

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fırat Aydınus görev alacak.

Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Alper Ulusoy ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

???????

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet