Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için kampa girdi
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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için kampa girdi

28.11.2020 19:47 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:06
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için kampa girdi

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı ve tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı ve tesislerde kampa girdi.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan oyuncular Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci'nin tedavilerine devam edildi.

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Bu antrenmanla derbi maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için kampa girdi
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için kampa girdi
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için kampa girdi
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için kampa girdi
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için kampa girdi
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için kampa girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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