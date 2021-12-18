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Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri hırçın geçiyor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri hırçın geçiyor
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

İki takım arasında oynanan son 24 müsabakada hakemler toplam 17 kırmızı ve 147 sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe 6 kırmızı, 74 sarı kart gördü

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 24 derbide 80 kez kartla cezalandırıldı.

Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 74 de sarı kart gördü.

Beşiktaş daha hırçın

Rekabetteki son 24 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha hırçın bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı futbolcular, bu maçlarda 11 kırmızı ve 73 sarı olmak üzere toplam 84 kartla cezalandırıldı.

Son 2 derbide 1 kırmızı, 16 sarı kart

İki takım arasında yapılan son 2 müsabakada futbolculara 1 kırmızı ve 16 sarı kart gösterildi.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon iki takım arasındaki ilk derbi müsabakasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu 1 kez kırmızı, 9 kez ise sarı kartına başvurdu.

Geçen sezonun Vodafone Park'ta oynanan rövanşında ise ekipler 1-1 berabere kalırken, hakem Halil Umut Meler 7 kez sarı kart gösterdi.

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AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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