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Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında

Sarı-lacivertliler, rakibiyle Süper Lig'de oynadığı son 9 müsabakada 1 kez galip gelebildiFalette takımdaki yerini alacakSarı-lacivertlilerde 3 eksikMustafa AKIN / İstanbul, - Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile mücadele edecek.

Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında
18.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:50

Sarı-lacivertliler, rakibiyle Süper Lig'de oynadığı son 9 müsabakada 1 kez galip gelebildi

Falette takımdaki yerini alacak

Sarı-lacivertlilerde 3 eksik

Mustafa AKIN/ İstanbul, - Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile mücadele edecek. Vodafone Park'ta yarın saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.2019-20 sezonunun son derbi maçında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, siyah-beyazlı ekibi mağlup edip Avrupa yolunda son haftaya umutla girmek istiyor. Beşiktaş ile daha önce 351 kez karşı karşıya gelen sarı-lacivertli ekip, 133 galibiyet alırken 125 mücadeleden mağlup ayrıldı. 93 müsabakada ise yenişen olmadı.9 MAÇTA 1 GALİBİYETFenerbahçe, Beşiktaş ile Süper Lig'de oynadığı son 9 müsabakada 1 kez galip gelebildi. Sarı-lacivertli ekip, 2014-15 sezonunda Beşiktaş karşısında 2-0'lık galibiyet alırken, 4 maçta mağlup, 4 maçta ise beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda ise Beşiktaş 7, Fenerbahçe ise 6 kırmızı kart gördü.GÖZLER MURİÇ'E ÇEVRİLDİFenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç, Beşiktaş'a karşı forma giydiği son 4 Süper Lig maçının 3'ünde gol kaydetti. Hafta boyunca yapılan idmanlarda hırsı dikkatleri çeken Muriç, yarın oynanacak mücadelede rakip takım filelerini havalandırmak istiyor.FALETTE TAKIMDAKİ YERİNİ ALACAKFenerbahçe'nin Gineli futbolcusu Simon Falette, Beşiktaş maçında forma giyecek.Sarı-lacivertli ekibin geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor ile oynadığı mücadelede sakatlık yaşayan ve karşılaşmaya devam edemeyen Falette, Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakmayacak. Sivasspor karşılaşmasının ardından yapılan tetkiklerinde kalça eklemi etrafında ödem oluştuğu tespit edilen defans oyuncusu, sarı-lacivertli ekibin idmanlarında yer aldı. Sakatlığı tam olarak geçmese de derbi mücadelede "Ağrım olsa da sahada yer alacağım" diyen Falette'in ilk 11'de görev alması bekleniyor.SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİKFenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 3 futbolcu sakatlık sebebiyle forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç ve Tolgay Arslan, Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak. Öte yandan sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmazken Serdar Aziz, Gustavo, Tolga Ciğerci, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç ve Jailson sarı kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncular derbi maçta sarı kart görmeleri halinde sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar'ın Beşiktaş derbisine şu 11'le çıkması bekleniyor: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Ozan, Deniz, Ferdi, Muriç.


Kaynak: DHA

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