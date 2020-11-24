Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı hangi gün?
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe Öznur Kablo, Beşiktaş HDI Sigorta'yı konuk edecek. Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı hangi gün? Fenerbahçe Beşiktaş maçı nerede oynanacak?
Herbalife Nurtrion Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, derbi heyecanına sahne olacak. Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın detaylarını sizler için derledik. Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda?
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçı, Tivibu Spor kanalında canlı yayınlanacak.
TİVİBU CANLI İZLEME BİLGİLERİ
Tivibu Spor Şifresiz 4A, Tivibu 77, Web , Fil Box 79, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?
Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı 15:00'de başlayacak.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Kadınlar Basketbol Süper LigiMaçı Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu, İstanbul'da oynanacak.
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL LİGİ FİKSTÜRÜ
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın, 26 Kasım Perşembe ve 28 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçların programı şöyle:
24 KASIM 2020 MAÇLARI
15.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Beşiktaş HDI Sigorta (Fenerbahçe Metro Enerji)
17.15 Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)
26 KASIM PERŞEMBE MAÇLARI
16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-İzmit Belediyespor (Atatürk)
28 KASIM CUMARTESİ MAÇLARI
14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)
15.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)
16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Samsun Canik Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.00 Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi (TOBB ETÜ)