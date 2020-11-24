Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı hangi gün?

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe Öznur Kablo, Beşiktaş HDI Sigorta'yı konuk edecek. Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı hangi gün? Fenerbahçe Beşiktaş maçı nerede oynanacak?