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Fenerbahçe-Beşiktaş

Fenerbahçe-Beşiktaş
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkFenerbahçe: Berke Özer, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, Rossi, Mesut...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Berke Özer, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, Rossi, Mesut Özil, Berisha

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Can Bozdoğan, Ghezzal, Pjanic, Larin, Batshuayi

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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