Fenerbahçe-Beşiktaş
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkFenerbahçe: Berke Özer, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, Rossi, Mesut...
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ülker
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Fenerbahçe: Berke Özer, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, Rossi, Mesut Özil, Berisha
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Can Bozdoğan, Ghezzal, Pjanic, Larin, Batshuayi
????Fenerbahçe - ????Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesini sizce hangi takım kazanır? #Fenerbahçe | #Beşiktaş | #FBvBJK— Haberler (@Haberler) December 19, 2021
?19:00
??Bein Sports
??Fırat Aydınus
???Hakan Ceylan
AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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