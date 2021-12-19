BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Berke Özer, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, Rossi, Mesut Özil, Berisha

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Can Bozdoğan, Ghezzal, Pjanic, Larin, Batshuayi

????Fenerbahçe - ????Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesini sizce hangi takım kazanır? #Fenerbahçe | #Beşiktaş | #FBvBJK



?19:00

??Bein Sports

??Fırat Aydınus

???Hakan Ceylan — Haberler (@Haberler) December 19, 2021

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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