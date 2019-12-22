Fenerbahçe-Beşiktaş

22.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:06

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Kruse, Muric

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Hutchinson, Elneny, Lens, Diaby, Caner Erkin, Burak Yılmaz

Kaynak: AA