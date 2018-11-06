Fenerbahçe, Benzia'ya Sosyal Medyada Yaptığı Paylaşım Nedeniyle Para Cezası Verebilir
Fenerbahçe'de, Galatarasaray derbisinin ardından sosyal medyada paylaşım yapan Benzia'ya para cezası gelebilir.
Benzia, bilindiği üzere derbi maçta devre arasında oyundan alınmıştı. Genç oyuncu, maçın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda teknik heyete yönelik olarak, "Her zaman ben. B.... bir karar. Futboldan hiçbir şey anlamıyorlar" ifadelerini kullandı.
Yönetim, konuyla ilgili olarak Koeman ve Comolli'den gelecek raporu bekliyor. Kötü performansından sonra disiplin sorunları da yaşamaya başlayan Benzia'ya ciddi bir para cezası gelebilir. (Fanatik)
YORUMLAR (12)
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iyi futbolcu zamana ihtiyacı var sol ve sağ kanat boşa kaçmıyor yardım alamıyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Maçın en kötüsüydü ilk defa bir Antrenörün doğru oyuncuyu çıkardığını gördüm.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BENZİA''NIN KÖTÜ PERFORMANSI MI ? SİZ KAFAYI YEMİŞSİNİZ! ADAM TEK BAŞINA OYNUYOR!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Neden Her Fenerbahçe derbisi olaylı oluyor ülkemizde. Geçen sene Beşiktaşa yapılanlar malum niye hep Fenerbahçe. Ama hepte bundan sıyrılan yine Fenerbahçe .Ülkemizde kullanılan güzel bi söz var "Hırsızın hiç mi suçu yok"Cevap Yaz 5 Yayından KaldırBARBAR: Yapılanlar ortada hep HEp gs liler ortalığı karıştırdı feneri çekeliyorsunuz2 2 Yayından Kaldır