Fenerbahçe, Benzia'ya Sosyal Medyada Yaptığı Paylaşım Nedeniyle Para Cezası Verebilir

Fenerbahçe'de, Galatarasaray derbisinin ardından sosyal medyada paylaşım yapan Benzia'ya para cezası gelebilir.

Benzia, bilindiği üzere derbi maçta devre arasında oyundan alınmıştı. Genç oyuncu, maçın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda teknik heyete yönelik olarak, "Her zaman ben. B.... bir karar. Futboldan hiçbir şey anlamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yönetim, konuyla ilgili olarak Koeman ve Comolli'den gelecek raporu bekliyor. Kötü performansından sonra disiplin sorunları da yaşamaya başlayan Benzia'ya ciddi bir para cezası gelebilir. (Fanatik)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (12)

  • ÜMİT YEŞİLYURT:
    Maçın en kötüsüydü ilk defa bir Antrenörün doğru oyuncuyu çıkardığını gördüm.
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • HELEL LEN YUSUF NAMOĞLU:
    Neden Her Fenerbahçe derbisi olaylı oluyor ülkemizde. Geçen sene Beşiktaşa yapılanlar malum niye hep Fenerbahçe. Ama hepte bundan sıyrılan yine Fenerbahçe .Ülkemizde kullanılan güzel bi söz var "Hırsızın hiç mi suçu yok"
    Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
    BARBAR: Yapılanlar ortada hep HEp gs liler ortalığı karıştırdı feneri çekeliyorsunuz
    2 2 Yayından Kaldır
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.