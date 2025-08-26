Fenerbahçe, Benfica karşısında turu geçerse adını UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak. Bu başarı yalnızca Devler Ligi'nde yer almak anlamına gelmeyecek, aynı zamanda hem sportif hem de finansal açıdan kulübe önemli katkılar sağlayacak. Peki, Fenerbahçe Benfica'ya elenirse ne oluyor, UEFA Avrupa Ligi'ne mi gidiyor? İşte, detaylar...

FENERBAHÇE ELENİRSE AVRUPA LİGİ'NE Mİ DÜŞER?

Sarı-lacivertliler play-off turunda Benfica'ya elenirse, UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etme hakkı elde edecek. Böylece Avrupa sahnesinden kopmadan yoluna devam edecek.

PLAY-OFF TURUNU NASIL GEÇER?

Fenerbahçe'nin play-off turunu geçebilmesi için Benfica karşısında rövanş maçında galip gelmesi gerekiyor.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun UEFA listesine dahil ettiği 24 isim:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri ve Cengiz Ünder.