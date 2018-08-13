Fenerbahçe, Benfica Maçına Hazır
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Benfica ile rövanş mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Benfica ile rövanş mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Portekiz'de oynanan ilk maçta 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, ikinci maçın hazırlıklarını tamamladı. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen ve ilk 15 dakikasının basına açık olduğu antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
(Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)