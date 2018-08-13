Fenerbahçe, Benfica Maçına Hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Benfica ile rövanş mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Portekiz'de oynanan ilk maçta 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, ikinci maçın hazırlıklarını tamamladı. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen ve ilk 15 dakikasının basına açık olduğu antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

(Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)