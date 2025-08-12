Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman? Fenerbahçe Feyenoord'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak edilmeye başlandı. Detaylar...

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı play-off turu ilk maçı 20 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Mücadele saat 22.00'de başlayacak. İkinci maç ise 27 Ağustos Çarşamba günü Benfica'nın stadında oynanacak. Bu mücadele de ilk maç gibi saat 22.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BENFİCA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının TRT 1'de yayınlanması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek

Tarihi komisyondan üçüncü toplantı! Haftaya o isimler de gelecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülhamid'in torunu, sahte diplomayı cumhurbaşkanı adayı olmak için almış

Bir gecede cahil kalan şehzadenin pes dedirten planı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.