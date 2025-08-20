Fenerbahçe Benfica maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Benfica golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Fenerbahçe Benfica kaç kaç? Fenerbahçe Benfica canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe Benfica kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Benfica maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Benfica maçını TRT 1'de canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Benfica maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Benfica maçı İstanbul'da, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.