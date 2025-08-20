Fenerbahçe Benfica maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Benfica maçı 11'leri!

Fenerbahçe Benfica maç kadrosu 11'ler! Fenerbahçe Benfica maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Fenerbahçe Benfica maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Benfica ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Benfica muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇ KADROSU 11'LERİ

Fenerbahçe Benfica maçı 11'leri henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler ise şöyle:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, A. Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Barrenechea, Rios, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Hollanda'nın Feyenoord takımını elemeyi başarmıştı.

Deplasmandaki ilk müsabakayı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibine 5-2 üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırmıştı.

Fenerbahçe, Benfica karşısında ilk maçta iyi bir sonuç alarak rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefleyecek.