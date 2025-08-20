Fenerbahçe Benfica hangi kanalda? Fenerbahçe Benfica maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fenerbahçe Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Benfica maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Benfica maçı yayın bilgisi!

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Benfica maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Benfica maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan canlı Fenerbahçe Benfica maçını izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Benfica maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

