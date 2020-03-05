Fenerbahçe, Belözoğlu ve Demirel ile çalıştı

05.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:17

Süper Lig'de oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de takımı Kaptan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel çalıştırdı.



Süper Lig'in 25. haftasında evinde Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ersun Yanal'ın ayrılışından sonra takımı çalıştıran isimler Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel olurken Belözoğlu'nun oyunculara sürekli uyarıda bulunması dikkat çekti. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışmalar daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam ederken, antrenmanın son bölümünde ise sarı-lacivertli futbolcular taktik çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA