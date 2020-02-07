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Fenerbahçe Bekolu Lauvergne'nin annesi vefat etti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız pivotu Joffrey Lauvergne'nin annesi hayatını kaybetti.

07.02.2020 00:58 | Son Güncelleme: 07.02.2020 00:58
Fenerbahçe Bekolu Lauvergne'nin annesi vefat etti

Fenerbahçe Beko Erkek Takımı'nın Fransız pivotu 'nin annesi hayatını kaybetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Joffrey Lauvergne'nin değerli annesinin vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz Joffrey Lauvergne ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA
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