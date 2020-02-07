Fenerbahçe Bekolu Lauvergne'nin annesi vefat etti
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız pivotu Joffrey Lauvergne'nin annesi hayatını kaybetti.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız pivotu Joffrey Lauvergne'nin annesi hayatını kaybetti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Joffrey Lauvergne'nin değerli annesinin vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz Joffrey Lauvergne ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz." denildi.