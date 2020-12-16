Fenerbahçe Beko, Zalgiris deplasmanında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fenerbahçe Beko, Zalgiris deplasmanında

16.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:41
Fenerbahçe Beko, Zalgiris deplasmanında

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk olacak.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk olacak.

Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

Organizasyonda çıktığı son 7 maçta 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i yenerek moral bulmak istiyor. Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan ve 9'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 14. sırada yer alıyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 7'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Zalgiris ise 9. basamakta bulunuyor.

İki takım Avrupa Ligi'nde 2000 yılından bu yana 18 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 13'ünü Fenerbahçe kazanırken, 5'inde ise Zalgiris sahadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, bu süreçte deplasmanda yaptığı maçlarda Zalgiris'e büyük üstünlük kurdu. Litvanya'da oynanan karşılaşmaların 7'sini sarı-lacivertliler, birini ise Zalgiris kazandı.

Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jan Vesely ile Alex Perez, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

İlgili Haberler

Altay devleşti, Fenerbahçe Denizlispor deplasmanında kazandı
Altay devleşti, Fenerbahçe Denizlispor deplasmanında kazandı
Bursaspor, Bandırma deplasmanında
Bursaspor, Bandırma deplasmanında
Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv deplasmanında
Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv deplasmanında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Pierre Webo Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe Beko, Zalgiris deplasmanında | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 12:44:56. #1.14#
title