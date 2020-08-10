Fenerbahçe Beko yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürecek Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitti.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, başantrenör Igor Kokoskov yönetimindeki sarı-lacivertliler 16 Ağustos'a kadar Topuk Yaylası'nda kamp çalışması gerçekleştirecek.

Kaynak: AA