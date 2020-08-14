Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıkları Topuk Yaylası'nda sürdürüyor Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon çalışmalarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası'nda devam ediyor.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon çalışmalarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası'nda devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezon hazırlıklarına 7 Ağustos'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yaptığı antrenmanla başlayan sarı-lacivertli takım, çalışmalarının İstanbul etabının ardından hafta başında Topuk Yaylası'nda kampa girdi.

Başantrenör Igor Kokoskov yönetiminde her gün çift antrenman gerçekleştiren takım, 16 Ağustos Pazar günü yapacağı çalışmaların ardından İstanbul'a dönecek.

Kaynak: AA