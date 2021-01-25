Fenerbahçe Beko, yarın Maccabi Playtika'yı konuk edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe Beko, yarın Maccabi Playtika'yı konuk edecek

25.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 09:45
Fenerbahçe Beko, yarın Maccabi Playtika'yı konuk edecek

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı konuk edecek.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Sezona kötü başlayan ve istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe Beko, son 6 maçını kazanarak çıkışa geçti.

Ligin 15 haftalık bölümünde sadece 5 kez kazanabilen sarı-lacivertli ekip, üst üste elde ettiği başarılı sonuçlarla 11 galibiyete ulaştı. Ligde rakiplerine 10 kez mağlup olan Fenerbahçe Beko, 11. sırada bulunuyor.

Maccabi Playtika ise 10 galibiyet ve 11 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada rakibini deplasmanda 75-65 mağlup etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sezen Aksu Cemal Hünal Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Ersun Yanal Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ege Türk İtfaiye Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe Beko, yarın Maccabi Playtika'yı konuk edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 09:48:29. #1.15#
title