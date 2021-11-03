Fenerbahçe Beko yarın CSKA Moskova'ya konuk olacak
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak.
Megasport Arena'daki karşılaşma, saat 20: 00'de başlayacak.
Ligde iki galibiyet ve beş yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 13. sırada yer alıyor.
Dört maçını kazanan, üç maçını kaybeden Rus ekibi ise ligde 9. sırada bulunuyor.
AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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