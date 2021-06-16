Fenerbahçe Beko'ya ABD'li pivot
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Fenerbahçe Beko'ya ABD'li pivot

Fenerbahçe Beko'ya ABD'li pivot
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko, Birleşik Amerikalı pivot Devin Booker'ı renklerine bağladı.

Fenerbahçe Beko, Birleşik Amerikalı pivot Devin Booker'ı renklerine bağladı.

Sarı-lacivertliler yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki sezonunu Rus ekibi Khimki Moskova'da geçiren 2.05 boyundaki pivot Devin Booker'ı kadrosuna kattı. 30 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllığına anlaşmaya varıldı. Deneyimli oyuncu geçen sezon Khimki Moskova'da 15 maçta, 13.1 sayı, 5.7 ribaund, 2.1 asist ve 15.3 verimlilik puanıyla oynadı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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