Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası'nı kaldırdı

16.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:50

Solgar Vitamin Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko, maçın ardından düzenlenen törenle kupaya kavuştu.



Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko, maçtan sonra düzenlenen törenle kupayı kaldırırken, Luigi Datome ise maçın MVP'si seçildi. - ANKARA

Kaynak: İHA