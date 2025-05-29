Fenerbahçe Beko Türk Telekom tek maç mı, kaç maç oynanacak?

Fenerbahçe Beko Türk Telekom tek maç mı, kaç maç oynanacak?
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonu, Asım Pars adına düzenlenen bu özel yılda play-off heyecanıyla devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko Türk Telekom tek maç mı, kaç maç oynanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom 29 Mayıs Perşembe günü 20.30'da karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko Türk Telekom tek maç mı, kaç maç oynanacak?

FENERBAHÇE BEKO TÜRK TELEKOM TEK MAÇ MI?

Tarihinde ikinci kez EuroLeague şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Play-off macerasına başlıyor.

Basketbol Süper Ligi Play-Off maçında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom takımları 29 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko Türk Telekom karşılaşması Bein Sports 5 kanalı üzerinden aşağıdaki link aracılığıyla canlı aktarılacak.

Play-off çeyrek finali kazanılmış iki maç üzerinden oynarlar. İlk ve gerekirse 3.maç sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında, 2. maç rakip sahada yapılır. Yarı final kazanılmış iki maç, final kazanılmış üç maç üzerinden oynanır..

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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