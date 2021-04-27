Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off serisi üçüncü maçında yarın CSKA Moskova'yı ağırlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off serisi üçüncü maçında yarın CSKA Moskova'yı ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off serisi üçüncü maçında yarın CSKA Moskova'yı ağırlayacak
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında yarın Rusya ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında yarın Rusya ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, 20.45'te başlayacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinde sarı-lacivertliler 2-0 geride bulunuyor. Fenerbahçe Beko, serideki ilk maçı 92-76, ikinci maçı ise 78-67 kaybetmişti.

Sarı-lacivertliler, yarınki maçı kazanarak seriyi 4. müsabakaya taşımayı hedefliyor.

Öte yandan iki takım, Avrupa Ligi'nde 32. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 31 müsabakanın 22'sini CSKA Moskova, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Tam kapanma kararının ardından THY biletlerle ilgili kafa karışıklığını giderdi
Tam kapanma kararının ardından THY biletlerle ilgili kafa karışıklığını giderdi
Bacağında yırtık tespit edilen Nazım Sangare sezonu kapattı
Bacağında yırtık tespit edilen Nazım Sangare sezonu kapattı
Emre Belözoğlu, Kasımpaşa personeliyle yaşanan gerilimde, 'Karşında futbolcu yok, bana saygı duyacaksın' sözleriyle çıkıştı
Emre Belözoğlu, Kasımpaşa personeliyle yaşanan gerilimde, "Karşında futbolcu yok, bana saygı duyacaksın" sözleriyle çıkıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off serisi üçüncü maçında yarın CSKA Moskova'yı ağırlayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 09:46:11. #1.15#

title