Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında yarın CSKA Moskova ile karşılaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında yarın CSKA Moskova ile karşılaşacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında yarın CSKA Moskova ile karşılaşacak
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımına konuk olacak.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımına konuk olacak.

Megasport Arena'da oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonu 7. sırada bitiren Fenerbahçe Beko, 2. basamaktaki CSKA Moskova ile eşleşmişti.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynanan 29 maçın 20'sini Rus ekibi kazanırken, 9 kez de sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova 78-77, Moskova'daki mücadeleyi ise Fenerbahçe Beko 89-83 kazandı.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinde diğer maçların programı şöyle:

23 Nisan Cuma:

20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

28 Nisan Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova

(Gerekmesi halinde 4. müsabaka 30 Nisan'da İstanbul'da, 5. maç ise 4 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Mehmet İlker Aycı kimdir? THY Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı'nın hayatı ve biyografisi!
Mehmet İlker Aycı kimdir? THY Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı'nın hayatı ve biyografisi!
Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 36. hafta Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?
Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 36. hafta Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?
Ozan Tufan'dan soyunma odasında duygusal konuşma: Bu maçı Emre hocamız için kazanıyoruz, emeklerimiz burada kalmasın
Ozan Tufan'dan soyunma odasında duygusal konuşma: Bu maçı Emre hocamız için kazanıyoruz, emeklerimiz burada kalmasın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Faik Öztrak Ziya Selçuk Turgut Özal
Magazin Hülya Avşar Kaan Yıldırım Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Bülent Uygun Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında yarın CSKA Moskova ile karşılaşacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 09:22:42. #1.16#

title