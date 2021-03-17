Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ndeki Zalgiris maçına odaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ndeki Zalgiris maçına odaklandı

17.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:37
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ndeki Zalgiris maçına odaklandı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında yarın sahalarında karşılaşacakları Litvanya temsilcisi Zalgiris'in sert bir rakip olduğunu ve çok önemli bir maç oynayacaklarını belirtti.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında yarın sahalarında karşılaşacakları Litvanya temsilcisi Zalgiris'in sert bir rakip olduğunu ve çok önemli bir maç oynayacaklarını belirtti.

Sırp başantrenör, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Zalgiris, THY Avrupa Ligi'ndeki en sert takımlardan biri. Birlikte oynama alışkanlığına sahip, grup halinde hareket edebilen 12 oyuncuları var. Maç içinde birlikte kalıyorlar ve ortak hareket ediyorlar. Zalgiris'e baktığınızda geleneksel Litvanya basketbolunu ve o ekolü görebiliyorsunuz. Aynı zamanda çok iyi yabancı oyunculara da sahipler. Özellikle Joffrey Lauvergne çok iyi bir sezon geçiriyor. Zalgiris sezon boyunca çok iyi basketbol oynadı ve koç Martin Schiller'in bu takımla başarabildiklerinden ötürü çok mutluyum. Bu oyuncu kadrosuyla birlikte harika bir iş çıkardı. Evimizde oynuyoruz ve bu karşılaşmayı kazanarak iç sahayı korumamız gerekiyor. Sezonun sonu yaklaşıyor ve her maçın çok önemli olduğunu anlayabilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli oyuncu Tarık Biberovic de çok önemli bir maça çıkacaklarını aktararak, "Önümüzde çok zorlu ve önemli bir karşılaşma var. THY Avrupa Ligi'ndeki son maçımızdan sonra ayağa kalkmalı ve çok daha iyi bir performans göstermeliyiz. Parkeye adım attığımız ilk andan itibaren enerjimizin tamamını sahaya yansıtabilmeliyiz. Galibiyet için son ana dek mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Caner Erkin Deniz Türüç Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ndeki Zalgiris maçına odaklandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 18:40:25. #1.14#
title