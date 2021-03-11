Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Valencia Basket'e konuk olacak
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Valencia Basket'e konuk olacak

11.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:03
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Valencia Basket'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşılaşacak.

La Fonteta Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'de başlayacak.

Ligde yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisinin ardından Anadolu Efes'e mağlup olan Fenerbahçe Beko, daha sonra deplasmanda AX Armani Exchange Milan ve Asvel'i mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe Beko, 17 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ligde 7. basamakta bulunuyor. Ev sahibi Valencia Basket ise 14'er galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Valencia Basket 90-86 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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