Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'i konuk edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'i konuk edecek

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34'üncü ve normal sezonun son haftasında yarın İspanya ekibi Real Madrid'i ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında Liverpool'u 3-1 mağlup etti
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında Liverpool'u 3-1 mağlup etti
'Şampiyonluklar sayılsın' diyen Engin'in eski görüntüleri ortaya çıktı! Kendisiyle çelişti
'Şampiyonluklar sayılsın' diyen Engin'in eski görüntüleri ortaya çıktı! Kendisiyle çelişti

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34'üncü ve normal sezonun son haftasında yarın İspanya ekibi Real Madrid'i ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Organizasyonda çıktığı 33 karşılaşmada 20 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, bitime 2 maç kala normal sezonu ilk 8 takım arasında tamamlamayı garantileyerek üst üste 6. kez play-off oynamaya hak kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko, yarın kazanması ve Anadolu Efes'in AX Armani Exchange Milan'a (İtalya) üstünlük kurması durumunda normal sezonu ilk 4 takım arasında tamamlayacak ve play-off'ta ev sahibi takım avantajını elde edecek.

Yaptığı maçların 19'unu kazanan ve 14'ünü kaybeden Real Madrid ise son haftaya 7. sırada girdi. Eflatun-beyazlılar, Fenerbahçe'yi yenmesi ya da 8. basamakta bulunan Rus temsilcisi Zenit'in yenilmesi halinde adını play-off'a yazdıracak.

İki takım arasında 10. haftada İspanya'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 94-74 üstün tamamlamıştı.

Fenerbahçe Beko ile Real Madrid, THY Avrupa Ligi'nde 29. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda iki takım arasında 2000 yılından itibaren oynanan 28 maçın 19'unu Real Madrid, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'da Çek basketbolcu Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Demet Akalın Bahar Candan Demet Özdemir Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Caner Erkin Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'i konuk edecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 10:00:40. #1.14#
title