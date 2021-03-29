Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'e konuk olacak
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'e konuk olacak

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında yarın Almanya ekibi Bayern Münih'e konuk olacak.

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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında yarın Almanya ekibi Bayern Münih'e konuk olacak.

Münih kentindeki Audi Dome'un ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli takım, organizasyonda çıktığı son 16 müsabakada 14 galibiyet aldı. Bayern Münih ise son 10 maçının 7'sini kazanmayı başardı.

Bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında oynadığı 31 karşılaşmada 19 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya averajla 6. sırada girdi. Sarı-lacivertlilerle galibiyet ve mağlubiyet sayısı eşit olan Bayern Münih ise 32. hafta öncesinde 5. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin 4. haftasında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Bayern Münih 75-71 kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih, THY Avrupa Ligi'nde 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 8 maçın 6'sını Fenerbahçe, 2'sini ise Bayern Münih üstün tamamladı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'da Danilo Barthel, Bayern Münih'te ise James Gist, yarın forma giymeleri halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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