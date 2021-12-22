Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Fransa deplasmanında
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın LDLC Asvel takımıyla karşılaşacak.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın LDLC Asvel takımıyla karşılaşacak.
Lyon kentindeki Astroballe Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla 9. sırada yer alıyor.
Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini 5 maça çıkarmaya çalışacak.
LDLC Asvel'in de organizasyonda 7 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.
Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe— Haberler (@Haberler) December 20, 2021
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri