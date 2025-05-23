Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi final maçı ne zaman oynanacak?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta oynanacak ve ilk kez Avrupa dışında gerçekleşecek Dörtlü Final organizasyonuna Yunanistan'dan Panathianikos AKTOR ile Olympiakos, Fransa'dan Monaco katılacak. Peki, Fenerbahçe BekoTHY Avrupa Ligi final maçı ne zaman oynanacak?

FENERBAHÇE BEKOTHY AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

enerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde adeta Dörtlü Final'in abonesi oldu.

Pandemi hariç tamamlanan son 10 sezonda sarı-lacivertliler, son 4 takım arasına kalmayı 7 kez başardı.

1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 19. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2023-2024'ten sonra 2024-2025 sezonunda da Dörtlü Final'de yer alacak.

Fenerbahçe Beko Panathianikos'u yendi vefinale çıktı.

Fenerbahçe BekoTHY Avrupa Ligi final maçı 25 Mayıs Pazar günü oynnacak.