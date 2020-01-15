Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'de Barcelona'yı konuk edecek

15.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:06

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 20. hafta maçında Fenerbahçe Beko, yarın İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 8 galibiyet, 11 yenilgiyle 10. sırada yer alan sarı-lacivertliler, son üç maçını kazanarak çıkışa geçti. Barcelona ise ligde 13 galibiyet, 6 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.

Avrupa'da 529. maç

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 529. maçına yarın Barcelona karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 528 karşılaşmada 303 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 326 maçın 192'sini kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Kaynak: AA