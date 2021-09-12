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Fenerbahçe Beko, Şehmus Hazer'i açıkladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe Beko, Şehmus Hazer'i açıkladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Beşiktaş'ta forma giyen gard Şehmus Hazer ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Beşiktaş'ta forma giyen gard Şehmus Hazer ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Şehmus Hazer'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.


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