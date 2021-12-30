Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı 8 Şubat'ta oynanacak - Haberler Spor
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Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı 8 Şubat'ta oynanacak

Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı 8 Şubat'ta oynanacak
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde koronavirüs nedeniyle ertelenen üç maç için yeni takvim açıklandı.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde koronavirüs nedeniyle ertelenen üç maç için yeni takvim açıklandı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko ile Real Madrid arasındaki 18. hafta maçının 8 Şubat 2022 tarihinde oynanacağı kaydedildi.

İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan, sahasında ALBA Berlin ile 18 Ocak'ta, deplasmanda Zalgiris ile 8 Şubat'ta karşılaşacak.

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AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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