Fenerbahçe Beko - Panathinaikos THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:00 'da Fenerbahçe Beko - Panathinaikos Kaunas mücadelesi olacak. Peki Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Fenerbahçe Beko - Panathinaikos saat kaçta, ne zaman?