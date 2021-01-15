Fenerbahçe Beko - Panathinaikos THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

15.01.2021 12:06 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:09
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:00 'da Fenerbahçe Beko - Panathinaikos Kaunas mücadelesi olacak. Peki Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Fenerbahçe Beko - Panathinaikos saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Fenerbahçe Beko - Panathinaikos basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Fenerbahçe Beko - Panathinaikos ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE BEKO - PANATHİNAİKOS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos THY Euroleague basketbol maçı 15 Ocak Cuma günü akşam saat 20:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 8'de başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - PANATHİNAİKOS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos THY Euroleague maçı beIN Sports Haber , Digiturk 83, Kablo TV 223, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.

FENERBAHÇE BEKO - PANATHİNAİKOS BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, İstanbul'da oynanacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Sezen Aksu Ajda Pekkan Demet Şener Demet Özdemir
Spor Ali Koç Ersun Yanal Abdullah Avcı İsmail Kartal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe Beko - Panathinaikos THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 12:09:34. #1.15#
title