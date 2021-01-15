Fenerbahçe Beko - Panathinaikos THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:00 'da Fenerbahçe Beko - Panathinaikos Kaunas mücadelesi olacak. Peki Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Fenerbahçe Beko - Panathinaikos saat kaçta, ne zaman?
Merakla beklenen Fenerbahçe Beko - Panathinaikos basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Fenerbahçe Beko - Panathinaikos ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
FENERBAHÇE BEKO - PANATHİNAİKOS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos THY Euroleague basketbol maçı 15 Ocak Cuma günü akşam saat 20:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 8'de başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO - PANATHİNAİKOS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos THY Euroleague maçı beIN Sports Haber , Digiturk 83, Kablo TV 223, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.
FENERBAHÇE BEKO - PANATHİNAİKOS BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Basketbol maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, İstanbul'da oynanacak.