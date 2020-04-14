Fenerbahçe Beko oyuncusu Nunnally üçüncü kez baba oldu Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu James Nunnally, üçüncü kez baba oldu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu James Nunnally, üçüncü kez baba oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncunun eşi Jennifer Nunnally'nin bir erkek bebek dünyaya getirdiği belirtilerek, "Jennifer ile James'i tebrik eder, James Jr'a sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz." denildi. Kaynak: AA