Fenerbahçe Beko oyuncusu Nunnally üçüncü kez baba oldu
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu James Nunnally, üçüncü kez baba oldu.
14.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:14
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu James Nunnally, üçüncü kez baba oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncunun eşi Jennifer Nunnally'nin bir erkek bebek dünyaya getirdiği belirtilerek, "Jennifer ile James'i tebrik eder, James Jr'a sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz." denildi.
Kaynak: AA