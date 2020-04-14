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Malcolm Thomas, James Nunnally, basketbol, Spor

Fenerbahçe Beko oyuncusu Nunnally üçüncü kez baba oldu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu James Nunnally, üçüncü kez baba oldu.

14.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:14
Fenerbahçe Beko oyuncusu Nunnally üçüncü kez baba oldu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu James Nunnally, üçüncü kez baba oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncunun eşi Jennifer Nunnally'nin bir erkek bebek dünyaya getirdiği belirtilerek, "Jennifer ile James'i tebrik eder, James Jr'a sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz." denildi.

Kaynak: AA

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