Fenerbahçe Beko oyuncusu Ahmet Düverioğlu'nun acı günü
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Fenerbahçe Beko oyuncusu Ahmet Düverioğlu'nun acı günü

Fenerbahçe Beko oyuncusu Ahmet Düverioğlu'nun acı günü
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu Ahmet Düverioğlu'nun babası hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu Ahmet Düverioğlu'nun babası hayatını kaybetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ahmet Düverioğlu'nun babası Hikmet Al Dwairi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ahmet Düverioğlu ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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